Фото: sochi.ru.

Первый муниципальный Год молодежи проходит в Сочи. Эту инициативу предложил глава города Алексей Копайгородский. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Мэр курорта объявил этот год Годом Молодёжи Сочи 2021. В Лазаревском районе стартует проект «Молодежь Сочи. Созвездие многонациональных культур». В Центральном районе - видеопроект «История Сочи глазами молодежи». В Хостинском районе - проект "Патриотизм глазами молодежи». В Адлерском районе - проект "Экология глазами молодёжи".

В этом году был дано начало проекту «Дай порулить», его цель - формирование кадрового потенциала для предприятий Сочи. Состоялся Кубок Главы города Сочи по КВН, финал творческого конкурса «Свободная сцена». Каждые выходные работают точки активностей «Гуляем по Сочи», где выступают начинающие молодые артисты курорта.

Сочинская молодежь приняла участие в проведении песенного флешмоба «Спасибо за Мир», «Огонь памяти», «Синий платочек», «Рекорд Победы», «Георгиевская лента», «Красная гвоздика» и многие другие.

- Для нас принципиально важно реализовывать инициативы, исходящие от молодого поколения сочинцев. Также мы ставим основной задачей на этот год отметить всех перспективных и активных молодых людей, услышать их инициативы, выстроить правильный диалог, основанный на доверии, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Весной на курорте прошел «День местного самоуправления». Его участники побывали в роли руководителей крупных сочинских предприятиях.