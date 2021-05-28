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Общество28 мая 2021 12:15

В Краснодаре застройщика ЖСК «Есенина 127/2» осудили на три года за мошенничество

Мужчина собрал 183 миллиона на строительство дома, но решил оставить их себе
София ФОМЕНКО
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Прикубанский районный суд приговорил 50-летнего застройщика ЖСК «Есенина 127/2» к трем годам колонии за мошенничество с деньгами дольщиков. Он собрал 183 миллиона рублей на строительство, но использовал средства в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Выступая в качестве застройщика от лица ЖСК, подсудимый заключал с гражданами договоры об участии в указанном ЖСК и получал денежные средства, которые, согласно договорам был обязан использовать по их целевому назначению, то есть на строительство дома, - уточняют в ведомстве.

На суде мужчина свою вину не признал. Он взят под стражу. Приговор в законную силу не вступил.