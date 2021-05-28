Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая выросло на 96

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 28 мая за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 96 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Динской район, Сочи и Геленджик. Здесь выявили 19, 12, девять и шесть инфицированных соответственно. По четыре человека заболели коронавирусом в Туапсинском районе, Армавире и Новороссийске. По три новых пациента прибавилось в Анапе, Ейском, Кущевском, Приморско-Ахтарском и Тихорецком районах.

- По два человека с COVID-19 выявили в Успенском, Кореновском, Белореченском, Выселковском, Курганинском, Красноармейском, Староминском и Новокубанском районах. Единичные случаи зафиксированы в Апшеронском, Лабинском, Ленинградском, Славянском, Тимашевском, Усть-Лабинском и Гулькевичском, - сообщили «КП» - Кубань» в оперштабе региона.

В тяжелом состоянии на ИВЛ в настоящее время находятся 47 человек, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.