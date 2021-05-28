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Общество28 мая 2021 12:49

На Кубани запустили региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества»

Заявки будут приниматься до 30 июня
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества». Его проведут среди участников нацпроекта «Производительность труда».

- Заявки принимают до 30 июня по четырем номинациям. Все они направлены на повышение производительности, профессиональное самоопределение, внедрение прорывных технологий, профессиональное развитие молодежи, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, что такой конкурс поможет отобрать и распространить успешные практики обучения в сфере производительности труда. Победители поедут на всероссийский конкурс, который пройдет в Москве.