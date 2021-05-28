Фото: sochi.ru.

В Сочи завершен первый этап реконструкции пляжа «Ривьера». Вдвое увеличена территория пляжа, обновлена спорт площадка и проведены работы по озеленению. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Пляж «Ривьера» и парковая зона открыли для жителей и гостей курорта.

- В верхней части набережной появились современные и комфортные места для отдыха, увеличилось количество зеленых насаждений. При реконструкции строго соблюдались все экологические нормы. На пляже появилась новая смотровая площадка. Мы расширили зону воркаута, которая полюбилась жителям и гостям нашего города, - отметила руководитель компании инвестора Анна Невзорова.

При реконструкции заменили устаревшие коммуникации - водоснабжение, канализация и освещение. Между зелеными насаждениями выстроены новые пешеходные дорожки и лаунж-зоны.

В административном здании теперь находится полиция, медкабинет, комната матери и ребенка и бесплатные туалеты.

В рамках второго этапа реконструкции возведут новый пешеходный мост длиной 50 метров через реку Сочи. По задумке, он соединит Ривьеру с Круизной набережной и будет выполнен в виде «волшебного листа».