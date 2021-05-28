Погода в Краснодаре на 1 июня 2021: на город обрушатся морозы, ливни и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет погода в Краснодаре на 1 июня 2021 – этот вопрос волновал жителей краевого центра несколько месяцев. Только за последние две недели прогнозы синоптиков менялись несколько раз.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 1 июня 2021.

Во вторник во всем мире отмечается Международный день защиты детей. По традиции парки Краснодара в этот день открывают свои двери для ребятни. Большая часть аттракционов работают бесплатно.

Не исключено, что нынешний год станет исключением. Во всяком случае, в этом убеждены синоптики. Погода в Краснодаре на 1 июня 2021 испортится ранним утром во вторник.

По прогнозам метеорологов, с четырех часов утра в краевом центре зарядил мощный ливень. Он будет сопровождаться грозами и похолоданием.

- Максимальная температура воздуха 1 июня составит 25 градусов, – говорят синоптики. – Однако большую часть дня в городе будет холодно. Средняя температура воздуха за сутки составит 22 градуса.

Распогодится в Краснодаре только на следующий день, 2 июня. Уже вечером в среду дожди прекратятся. Но расслабляться жителям Кубани не стоит. Ливни и грозы вернутся на Кубань уже к концу следующей недели.