В Новороссийске директор производства не выплатил работникам 3,2 миллиона рублей

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Следственный отдел Новороссийска возбудил уголовное дело против 36-летнего директора ООО «Анемикс Групп». Компания занимается производством промышленных эмульсий. Мужчину подозревают в невыплате зарплат 15 сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Следствие установило, что с 1 ноября 2020 года по 16 марта 2021 года мужчина не выплачивал в полном объеме зарплату 15 сотрудникам. В итоге долг превысил 3,2 миллиона рублей. При этом у директора предприятия была реальная возможность погасить задолженность, но он использовал деньги на повышение репутации и расчеты с контрагентами, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи проверяют имущество подозреваемого, на него может быть наложен арест. Принимаются меры, чтобы возместить деньги работникам.