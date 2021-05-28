Фото: sochi.ru.

Благоустройство пляжа «Маяк» завершено в Сочи. На территории площадью 3 гектара искусственный пруд, детская площадка и зона для занятий спортом, установлены питьевые фонтаны, шезлонги, аэрарии и камеры хранения. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Территория набережной покрыта специальным пляжным песком, искусственным газоном и современной брусчаткой. Для посетителей доступен бесплатный Wi-Fi.

- Городские пляжи и набережные - имиджевый показатель, формирующий облик курорта. Центральная набережная Сочи - самое популярное место для променада сочинцев и гостей нашего города, ценнейшая рекреационная зона. Ее расширение возможно лишь путем отсыпки донного грунта, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Осенью этого года планируется масштабная реконструкция всей Центральной набережной Сочи.

Завершается международный конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию будущей территории. Из 38 претендентов отобраны 8 международных бюро из России, Англии, Италии, Дании, Нидерландов, Германии и Испании. Победителя объявят 4 июня.

Проектируемый участок - прогулочную зону длиной 2,5 километра от морского порта Сочи до парка "Дендрарий".

Реконструкция Центральной набережной - часть проекта «Две реки - одно море». Она соединит в единую пешеходную зону 2 района от набережной реки Сочи до главного здания комплекса "Мацеста".