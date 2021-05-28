В Краснодаре разыскивают сбежавшего заключенного

Фото: УФСИН России по Республике Адыгея

УФСИН России по Республике Адыгея разыскивает 29-летнего Алексея Браскунова. Он был осужден на три года колонии строгого режима за грабеж. Неоднократно судим, сбегал из-под стражи. Правоохранители предупреждают, что мужчина может совершать тяжкие преступления – грабежи и разбои.

По данным ведомства, сейчас он находится в Краснодаре. Если вы увидите этого человека на улице или же если вы видели этого человека ранее, сообщите по телефонам: 8(8772)52-56-83, 8(960)496-51-73.

Приметы – рост 185-190 сантиметров, спортивное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент побега был одет в черную куртку и летние тапочки. Сам – уроженец Республики Крым.