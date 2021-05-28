Природный парк водопадов «Менделиха» открылся для посещения на «Роза Хутор»

Фото: предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Парк водопадов «Менделиха» - одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей горного кластера Сочи. Он расположен на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, и является излюбленным туристическим маршрутом. Созданный для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов, парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото.

Всего в парке 7 водопадов, и он условно поделен на три маршрута: Малое кольцо, Среднее кольцо и Большое кольцо (будет открыто позже). Отдельного внимания гостей заслуживает водопад Золотой — самый высокий в окрестностях Сочи. Его высота достигает 77 метров.

Фото: предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Попасть в Парк водопадов можно как на канатной дороге Эдельвейс, так и по маркированному пешеходному маршруту от Роза Пик (2320 метров).

Парк водопадов на «Роза Хутор» получил свое наименование от реки Менделиха, протекающей по ущелью. Ее же так назвали в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам глава семьи был местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.