Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Парки Сочи готовят к летнему сезону. Планируется высадка более 80 тысяч растений, деревьев и улучшение инфраструктуры. Об этом сообщили в мэрии курорта.

В парке «Ривьера» в парке проходит ряд мероприятий по его реконструкции. На очереди обновление Зеленого театра, где возобновится концертная деятельность, появятся единая система навигации и десять арт-объектов.

В МУП "Парки отдыха" Лазаревское, Хостинское, Адлерское, парк «Ривьера» высадят 80 тысяч растений и цветов. Уже идет работа по благоустройству в каждом из них, улучшается состояние парковой инфраструктуры.

- Принимая решения о том, какие развлечения и элементы инфраструктуры должны появиться в муниципальных парках, город обязательно учитывает мнения сочинцев всех возрастов, чтобы создавать комфортные для них общественные пространства, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В парках Сочи уже демонтировано 80 павильонов. Заменена брусчатка, урны и лавочки, освещение, высажено более 1700 растений.

Все аттракционы обновлены и прошли проверки на безопасность.