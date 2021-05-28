«Единая Россия» вышла на рекорд по электронному голосованию

Фото: Единая Россия

Праймериз «Единой России», которые в нынешнем году впервые было решено провести в формате онлайн по всей стране, заканчиваются 30 мая. В течение первых четырех дней в них приняли участие около пяти миллионов человек, что является рекордом для России.

Как считают эксперты, это стало возможным благодаря удобной инфраструктуре для проведения голосования в дистанционном виде. В результате еще до его окончания в нем приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, например, в ходе всероссийского тестирования, проводившегося в середине мая Центризбиркомом. В нем приняли участие тогда 1,2 миллиона жителей страны, сообщает Nashgorod.

По мнению президента Фонда информационной демократии, директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Ильи Массуха, «Единой России» удалось создать систему, аналогичной которой нет в стране. Люди испытывают к ней доверие, поскольку у них есть возможность при помощи индивидуального ключа шифрования проверить, насколько корректно организаторы праймериз учли их голос при подведении итогов.

Благодаря верификации через «Госуслуги» заметно повышается легитимность праймериз. У организаторов голосования нет доступа к результатам, поскольку они зашифрованы и имеют защиту от вмешательства и накрутки. Это обеспечивает технология блокчейн. И так удается сохранить тайну голосования. Наблюдение, как идет подсчет голосов, возможно в режиме реального времени.

По словам гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, такое число участников электронного голосования ЕР говорит о том, что процедура действительно способна влиять на ход думской кампании. «Почти пять миллионов проголосовавших за четыре дня – это очень значимый результат», - считает он.

В предварительном голосовании «Единой России» можно принять участие, зарегистрировавшись на официальном сайте процедуры pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчитывать голоса начнут вечером 30 мая, сразу после завершения праймериз во всех регионах страны и соединения ключей электронного шифрования. По информации сайта «Единой России», окончательные итоги будут объявлены в начале июня.

Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания края Николай Гриценко рассказал, что с момента старта онлайн-голосования «Единой России» свои «электронные голоса» отдали более 221 тысячи избирателей, что составляет почти 63 процента от числа зарегистрировавшихся на сайте предварительного голосования. Кроме того, с 24 мая количество избирателей выросло более чем на 42 тысячи человек.

- Такая активность говорит о том, что такой формат волеизъявления вызывает интерес, для многих формат онлайн-голосования так же привычен, как покупки через интернет. Но вместе с тем мы не должны забывать о тех наших избирателях, для которых возможно только голосование офлайн. У нас есть населенные пункты, где слабое покрытие интернетом. Кроме того, есть люди, для которых поход на выборы – традиция. Смешанная форма голосования позволяет как можно большему количеству граждан высказать свое мнение, - отметил Гриценко.