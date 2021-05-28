В Краснодаре пройдут ярмарки вакансий для подростков «Ты нужен Кубани!»

Школьники смогут выбрать себе подработку по душе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодарском крае до 10 июня пройдет акция для трудоустройства подростков «Ты нужен Кубани!». Ее приурочили к празднованию Международного дня защиты детей. Организаторы – министерство труда и соцразвития края.

- На ярмарках вакансий подростки получат информацию о свободных вакансиях в соцструктурах края и города, а также уже работающие специалисты поделятся с ними о рынке труда и востребованных профессиях, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодаре акция пройдет со 2 по 4 июня с 10:00 до 14:00. Ярмарки будут открыты по адресам:

ул. Орджоникидзе, 75 – 2 июня;

ул. 1-я Заречная, 17 – 3 июня;

ул. Атарбекова, 1/1 – 4 июня.

Все услуги бесплатные, вход – свободный.