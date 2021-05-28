В Краснодаре потушили условный пожар в Кубанском медуниверситете

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

28 мая в Краснодаре на территории Кубанского государственного медицинского университета прошли пожарно-тактические учение. Здесь по легенде произошло возгорание в учебной лаборатории на втором этаже. Такие мероприятия – необходимость для повышения уровня тактической подготовки и отработки навыков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Сегодня у нас проведены тренировочные учения. В результате правильных действий звеньями ГДЗС из здания были выведены 30 человек. На месте работал оперативный штаб. Участвовали все службы жизнеобеспечения города. Всего было задействовано 29 единиц техники и личного состава 110 человек, - отметил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Как сообщил начальник службы пожаротушения Евгений Чуприян, все задачи учений были выполнены. После учений пожарные получат дополнительные вводные о том, как быстрее добраться в подвал здания.