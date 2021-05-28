Лже-инвалид из Ленинградского района незаконно получил полмиллиона пенсии

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Следственный отдел Ленинградского района закончил расследование уголовного дело в отношении 46-летнего мужчины, которого подозревают в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Кубани.

- Обвиняемый отправил в госучреждения подложные документы о своей псевдоинвалидности. На их основании ему выписали пенсию, которую он получал около шести лет. За это время ему направили около полумиллиона рублей, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело отправили в суд. Мужчине грозит лишение свободы до шести лет.