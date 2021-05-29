Погода в Сочи на 29 мая 2021 года: на курорте холоднее, чем в Сибири

Погода в Сочи не радует

Туристы в Сочи едут за солнцем и теплом. Но похоже, в этом году сочинцам впору открывать для себя новые горизонты - в Сибири теплее. И погода в Сочи на 29 мая 2021 года снова не порадует.

Синоптики обещают всего 20 градусов тепла, а к вечеру на курорте и вовсе пойдет дождь. В воскресенье, 30 июня, температура воздуха не поднимется и выше +17 градусов. Надо ли говорить, что купальный сезон открывать пока еще совсем рано.

Напомним, в целом лето 2021 года синоптики прогнозируют одним из самых холодных за последние 5 лет. 40-градусной жары они не обещают.