Температура воды в Черном море на 29 мая 2021: неожиданный холод не прошел даром

Купаться пока холодно
На побережье Черного моря погода совсем не радует. Вот уже месяц как курортный сезон в разгаре. Но купальный начать пока мало кто решается. Температура воды в Черном море на 29 мая 2021 далека от комфортной.
Так, например, в Сочи она не поднялась за месяц и на полградуса. Сейчас на градуснике только +19. Такая же температура воды в Геленджике.
В Туапсе, Новороссийске и Анапе всего +18.
А в Темрюке +17.
Зато теплеет вода в Азовском море и это прекрасная альтернатива для тех, кто любит потеплее.