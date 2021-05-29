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Общество29 мая 2021 9:59

Температура воды в Черном море на 29 мая 2021: неожиданный холод не прошел даром

Комфортной температура воды в Черном море на 29 мая 2021 пока не стала
Ева МУР
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Купаться пока холодно

Купаться пока холодно

На побережье Черного моря погода совсем не радует. Вот уже месяц как курортный сезон в разгаре. Но купальный начать пока мало кто решается. Температура воды в Черном море на 29 мая 2021 далека от комфортной.

Так, например, в Сочи она не поднялась за месяц и на полградуса. Сейчас на градуснике только +19. Такая же температура воды в Геленджике.

В Туапсе, Новороссийске и Анапе всего +18.

А в Темрюке +17.

Зато теплеет вода в Азовском море и это прекрасная альтернатива для тех, кто любит потеплее.