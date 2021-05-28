В Краснодаре привели в порядок 89 участков гравийных дорог

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас работы идут еще на девяти участкахВ краевом центре продолжаются ремонтные работы сразу на нескольких участках дорог. Сейчас в планах на 2021 год – ремонт покрытия на 191 участке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

- Сейчас работы идут на девяти улицах и без ограничения дорожного движения. Дорожный фонд города увеличили на сто миллионов рублей, - уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Адреса ремонтируемых участков: улица Кузнечные ряды, улица Новокузнечная от Кутузова до Щорса, улица Весенняя от 1 Мая до Восточно-Кругликовской, улица имени Жуковского, подъездная дорога к НСТ «Излучина Кубани», улица Вознесенская от Бородинской до Владимировской в станице Старокорсунской, улица Дербентская от Островского до Клинической, 1-й и 2-й проезд Крупской.