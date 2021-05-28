Француз Кабелла стал лучшим игроком сезона ФК «Краснодар» по мнению болельщиков

Фото: instagram. remycabella

28 мая футбольный клуб «Краснодар» подвел итоги голосования болельщиков на лучшего игрока сезона 2020/2021. Им стал полузащитник из Франции Реми Кабелла. Он принял участие в 32-х матчах и забил в них 11 голов, а также у него было два результативных паса. Ранее он уже признавался лучшим в сентябре 2020 года.

Вторым любимчиком болельщиков стал бразильский защитник Кайо. За него отдали 18,96% голосов. Футболист отыграл 34 матча. А третью строчку занял Вандерсон Масиэл (15,65%). Он провел 29 игр с тремя голами и тремя результативными подачами.

Всего в опросе поучаствовали 3946 человек.