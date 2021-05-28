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Происшествия28 мая 2021 18:15

Жителя Адыгеи осудили на 8 лет за убийство отца

Приговор в законную силу не вступил
София ФОМЕНКО
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Преступление случилось из-за ссоры

Преступление случилось из-за ссоры

29-летнего жителя Майкопа признали виновным в убийстве его отца. Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Следствие установило, что осужденный 27 января около 16:00 в доме по улице Молодежная в хуторе Северо-Восточные сады решил убить своего 59-летнего отца. Он взял кухонный нож и одним ударом убил мужчину.

- От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - уточнили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

Криминал