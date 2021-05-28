На Кубани Зеленый Марафон пройдет онлайн

В марафоне примут участие 180 городов России Фото: Василий Вахрин

Зелёный Марафон Сбера пройдет в восьми городах Краснодарского края и Адыгеи 5 июня — во Всемирный день окружающей среды. С целью заботы о здоровье и безопасности участников в этом году забег пройдет в онлайн-формате.

В Краснодаре с 9:00 на Пушкинской площади по адресу ул. Красная, 5 будет организована промо-зона Зеленого Марафона. Пробежавшие забег получат сувениры, а также смогут принять участие в экологической акции по сбору пластика и узнать больше о правильных экологических привычках. Для детей будет организован мастер-класс по изготовлению игрушек из вторсырья.

В Сочи экологическая зона Зелёного Марафона начнет работу с 11:00 в аллее «Черешневый сад» на пересечении улиц Войкова и Кооперативная. Для посетителей предусмотрены сувениры, аквагрим, эко-зоны, мастер-классы, а также призы от партнеров.

В Армавире, Новороссийске, Анапе, Ейске, Геленджике и Майкопе забег также будет проходить в индивидуальном формате. На территории этих городов будут организованы экологические акции по сбору пластика.

- Мы заботимся о безопасности и здоровье наших клиентов, поэтому перевели забег в онлайн-формат. Каждый сможет выбрать комфортную траекторию и пробежать дистанцию с помощью приложения. Главная цель Зелёного Марафона - привлечь внимание к экологическим проблемам и рассказать о способах их решения, которые доступны каждому человеку. Поэтому участники мероприятия смогут не только провести время с пользой для здоровья, но и узнают много нового об экологии, - рассказывает управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Зелёный Марафон приурочен к 180-летию со дня основания Сбера и проходит в 180 городах страны. В рамках проекта Сбер запустил одноимённое мобильное приложение-помощник по здоровому и экологичному образу жизни, где доступна регистрация на забег и полная информация о проекте. Дистанция для онлайн-забега не ограничена. В день забега топ-100 пользователей приложения получат памятные призы с символикой мероприятия. Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

Сбер проводит «Зеленый марафон» совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. За каждый километр Сбер переведет по 1 рублю в благотворительный фонд «Вклад в будущее». На эти деньги по всей России высадят деревья.

Эко-зоны Зелёного Марафона будут работать 5 июня с 9:00 до 16:00 по адресам:

Армавир – ул. Тенистая, 2а (район водохранилища, парковая зона);

Ейск – парк имени И.М. Поддубного (центральный вход со стороны К. Маркса);

Новороссийск – Набережная им. Адмирала Серебрякова, 2 (площадь перед Морским вокзалом);

Геленджик – набережная (напротив ул. Революционная, 29а);

Анапа – ул. Астраханская, 2 (площадь перед кинотеатром «Родина»);

Майкоп – площадь «Дружбы»