На Кубани в ДТП с самосвалом пострадал младенец

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 25 мая на автодороге Армавир-Отрадная. Там водитель самосвала «Газ Саз 2504» на перекрестке не уступил «Шевроле Нива», после чего тот мощно развернулся и опрокинулся.

- В ДТП пострадал водитель и два пассажира «Шевроле Нива», один из которых – четырехмесячная девочка, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганду УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отметим, что девочка была в машине без автолюльки. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.