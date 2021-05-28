Сочинские школьники устроили морской флешмоб в честь начала каникул

Скрин видео. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В Сочи школьники устроили морской флешмоб в честь начала каникул. Десять мальчишек разом нырнули с буны на центральном пляже в Сочи. Об этом сообщают очевидцы.

- У школьников начались каникулы, дети такие счастливые, - улыбались, глядя на мальчишек туристы. – Им не холодно, хотя водичка пока только 17 градусов.

Напомним, что всего в Сочи в летнем сезоне 2021 будут работать пять стационарных детских оздоровительных лагерей и два детских санатория, включенных в краевой реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, в июне откроются более 100 школьных лагерей дневного пребывания, в программе которых различные познавательные и спортивные мероприятия.