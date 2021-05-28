На Кубань поступит еще сорок тысяч доз вакцины от коронавируса

Препарат доставят в ближайшие двое суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарский край придет более 40 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом 28 мая сообщил замначальника управления организации медицинской помощи населению минздрава региона Юрий Сарычев.

В регионе развернут 149 пунктов вакцинации, а также прививку можно будет сделать в еще 24 медицинских комплексах.

- С начала вакцинации в край поставили 600855 доз вакцины от COVID-19. Среди них - 583735 доз «ГамКовидВак» («Спутник V»), 14 тысяч комплектов «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и 3120 комплектов вакцины от института Чумакова «КовиВак», - уточнил Юрий Сарычев.

Первым компонентом в регионе привились 550,5 тысяч человек, обе прививки сделали 428,2 тысяч кубанцев. Почти половина из тех, кто уколол вакцину – старше 60 лет.