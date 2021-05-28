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Летом в Краснодаре будут контролировать работу кондиционеров в общественном транспорте. С начала июня начнутся регулярные рейды с участием представителей Ространснадзора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

— Если перевозчик заявил о наличии климатических систем — он должен обеспечить их надлежащую эксплуатацию, - считает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его ловам, неработающий кондиционер — одно из оснований не выхода транспорта на линию.

Напомним, что усилить летом контроль наличия кондиционеров накануне поручил глава города Евгений Первышов. В Краснодаре курсируют сейчас 1 458 единиц транспорта: 1 085 автобусов, 230 трамваев и 143 троллейбуса.