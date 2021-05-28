ФК «Краснодар» презентовал книгу об истории клуба

Фото: vk.com/fckrasnodar

Футбольный клуб «Краснодар» презентовал книгу об истории команды. Она содержит архивные фотографии. Общий тираж произведения составил 5000 тысяч.

- Идея создания этой книги принадлежит Сергею Галицкому. Год назад он сказал: «Давайте сделаем книгу о клубе», – говорит Арам Фундукян, коммерческий директор ФК «Краснодар». – Побудительным мотивом было наличие большого количества классных фотографий, которые сделал Андрей Шрамко.

Изначально клуб собирался сделать выставку. Но из-за безумного количество классных фотографий было принято решение о выпуске книги.

- Сергей Галицкий предложил сделать тираж на основании классных фотографий, – добавляет Фундукян.

Сама книга поделена на несколько разделов. Она содержит фотографии стадиона, парка Краснодара, команды, академии и клубной базы.

- Эта книга будет интересна болельщикам и жителям города. У них есть возможность побывать на стадионе или парке, но нет шансов оказаться на базе или академии. Книга восполнит эти проблемы, – резюмирует Фундукян.

Фотографии, из которых состоит издание, собирались не один сезон. Эти кадры создавались на протяжении минимум пять последних лет.

- Помимо фотографий команды, хотелось сохранить эстетическую и эмоциональную составляющую, чтобы эта книга вызывала эмоции у читателя – говорит Андрей Шрамко, автор книги.

Уже в субботу, 29 июля, издание поступит в свободную продажу. Стоимость книги составит 4000 рублей, а тираж – 5000 экземпляров.