Сочи. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"
В Сочи планируют ввести единую электронную однократную визу для иностранных туристов. Этот вопрос был затронут на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с председателем комитета Госдумы по международным делам, депутатом Леонидом Слуцким. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
– Краснодарский край – прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи – уже давно курорт международного уровня, - подчеркнул глава региона.
По его словам, единая электронная однократная виза может быть введена в Международном аэропорту Сочи.
- Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края, – обратил внимание Вениамин Кондратьев.
Леонид Слуцкий напомнил, что электронная виза уже действует во многих городах страны.
– Считаю, что этот механизм должен работать и в Сочи, - сказал он.