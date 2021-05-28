Сочи. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

В Сочи планируют ввести единую электронную однократную визу для иностранных туристов. Этот вопрос был затронут на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с председателем комитета Госдумы по международным делам, депутатом Леонидом Слуцким. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Краснодарский край – прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи – уже давно курорт международного уровня, - подчеркнул глава региона.

По его словам, единая электронная однократная виза может быть введена в Международном аэропорту Сочи.

- Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края, – обратил внимание Вениамин Кондратьев.

Леонид Слуцкий напомнил, что электронная виза уже действует во многих городах страны.

– Считаю, что этот механизм должен работать и в Сочи, - сказал он.