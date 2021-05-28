Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 мая 2021

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Отключения света в Сочи 29 мая 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

29 мая с 05:00 до 20:00 отключат электричество на ул. Надежды, Фермерская, Орбитовская, Троицкая 31/11 ЖК «Приоритет».

Хостинский район

29 мая с 08:00 до 17:00 не будет света у жителей ул. Механизаторов 1-40 (частично), Прямая Частично, Тепличная 1-20 (частично), Краснодонская 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 4, Армянская 10В, 12А, 14, 14/2.

Центральный район

29 мая с 08:00 до 19:00 электроэнергия пропадет на ул. Севастопольская 1-50, Параллельная 10, пер.

Севастопольский 3/1; ул. Краснодонская.

Лазаревский район

29 мая с 08:00 до 17:00 будет обесточена ул. Енисейская, п. Атарбеково.