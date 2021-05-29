Миллиардер привез в Сочи шедевры Фаберже

Фото: Алексей Копайгородский

В Сочи открылась выставка шедевров Карла Фаберже. Коллекцию ювелирных изделий привез на курорт миллиардер Виктор Вексельберг.

- Это действительно большое культурное событие для нашего города. Особенно важно, что Сочи стал первым городом России после Северной столицы, где можно будет увидеть эти знаменитые произведения искусства. Для нас большая честь принимать у себя эту экспозицию, - написал мэр курорта Алексей Копайгородский на своей странице в соцсети.

Около 150 уникальных изделий сейчас представлены в историческом здании Морского вокзала. Среди них шесть больших пасхальных яиц эпохи русского ювелирного искусства.