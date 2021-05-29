В Сочи горит рынок на улице Пластунской

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В ночь на 29 мая в Сочи загорелся рынок на улице Пластунской. По предварительным данным огонь охватил площадь в 870 квадратных метров.

- В 23:51 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре на улице Пластунская, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло загорание торговых павильонов.

В 00:17 был объявлен повышенный ранг пожара. На место возгорания подано 6 пожарных стволов «Дельта». Организованна работа звеньев газодымозащитной службы. На месте работает служба пожаротушения, организован штаб.

В 00:42 пожар удалось локализовать. К тушению привлечены от РСЧС 46 человек личного состава, 16 единиц техники, от МЧС 34 человека личного состава, 11 единиц техники.