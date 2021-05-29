В Сочи создают две карты чайных плантаций: одна - история, другая - будущее

Фото: администрация Краснодарского края

На развитие чаеводства в Краснодарском крае выделено 7,2 млн рублей. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил провести комплексную работу по восстановлению утраченных плантаций и оценке ее перспектив. Будет анализироваться работа каждого фермера, работающего в этом направлении. И при необходимости земли будут передаваться более успешным и ответственным из них.

Краснодарский чай - это еще один повод для гордости региона. Сейчас под плантации занято в крае территория свыше 1,2 тысячи гектаров. В прошлом году чаеводы собрали почти 344 тонны продукции, что выше показателя 2019 года на 16 процентов.