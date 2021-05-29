На Кубани природным газом обеспечат порядка 70 тысяч домов и квартир

Фото: администрация Краснодарского края

До 2023 года в Краснодарском крае планируют обеспечить газоснабжением 70 тысяч домов и квартир. В связи с поручением президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ сделать это нужно в кратчайшие сроки и бесплатно для будущих абонентов.

- Нам предстоит масштабная и трудоемкая работа, - сообщил во время совещания с федеральным профильным ведомством вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

В крае планируется создать специальный штаб, скорректировать региональные и инвестиционные программы и увеличить финансирование строительства подводящих и распределительных сетей. Новые сети будут сразу проектироваться и строиться с отводами до границ земельных участков.

- Также формируем перечень негазифицированных домовладений. Проводим опрос граждан, готовых подключиться к сетям, – добавил Александр Трембицкий.

Между тем, Краснодарский край является одним из самых газифицированных регионов страны. Голубое топливо есть в 84,5 процентах кубанских районов.