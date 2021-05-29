Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 мая 2021 11:23

Снова рост: число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2021 увеличилось

Оперштаб озвучил новые данные по числу заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 мая 2021
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Среди пациентов по-прежнему много тяжелых

Среди пациентов по-прежнему много тяжелых

Оперативный штаб предоставил новые данные по числу заболевших коронавирусом на 29 мая 2021. Оно увеличилось до 96 человек в сутки. Возраст заболевших от 1 года до 85 лет.

Всего за лабораторным исследованием в больницы Краснодарского края обратились уже почти 240 тысяч пациентов. За год пандемии проведено почти 318 тысяч анализов на COVID.

В госпиталях региона лечатся от инфекции 1033 человека, выписаны больше 3 тысяч. Под аппаратами ИВЛ продолжают находиться 49 человек.

Коронавирус Covid-19