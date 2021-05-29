Вот это да! Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: Светлана Турьялай

В Краснодарском крае пришли новые данные по статистике зараженных коронавирусом. За сутки, 29 мая, пациентами ковид-госпиталей стали 96 человек.

При этом стабильно лидирует по числу заболевших Краснодар. Кубанская столица увеличила личный антирейтинг на 21 пациента. Лабинский район еще ни разу не фигурировал в тройке "лидеров". Но за сутки здесь заболели 9 человек. В Сочи - на одного меньше, и он замыкает тройку.

В Анапе и Апшеронском районе по 7 новых пациентов. В Геленджике и Абинском районе - по 6. В Староминском районе заболели еще четверо.

В остальных районах Кубани по три и два новых пациентов госпиталей.

Напомним, единственным способом не заразиться инфекцией является вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать в каждой поликлинике Краснодарского края. Недостатка вакцины нет.