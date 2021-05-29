Пресс-служба администрации Сочи стала лучшей в стране по версии профильного журнала

Победил Сочи

Пресс-служба мэрии Сочи завоевала престижную профессиональную награду, выиграв в конкурсе "Пресс-служба года - 2020". Для участия свои заявки подали 515 представителей по шестнадцати номинациям от PR-специалистов со всех уголков России и ближнего зарубежья.

В шорт-лист конкурса попали всего 50. Среди них были специалисты администрации Сочи.

В итоге в финал вышли управление информации и аналитической работы администрации Сочи, Ленинградская АЭС и Департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Жюри оценивало проекты, реализованные в прошедшем году, по нескольким критериям, включая нестандартный подход к информированию граждан, использование современных инструментов коммуникации, организацию pr-акций.

Самыми яркими, по мнению экспертов, стали проекты пресс-службы Сочи.