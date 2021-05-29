Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 мая 2021 15:35

В Краснодаре трамвай №4 изменит маршрут из-за ремонта шпал

Но это временно
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трамвай поедет по другому пути

Трамвай поедет по другому пути

На улице Захарова от остановки "Водолечебница" до улицы Станкостроительной в Краснодаре будет производиться замена шпал поздним вечером 31 мая, 1 по 3 июня. Это связано с ремонтом дорожного полотна, стартовавшего 24 мая.

- Ремонтировать будут ночью, поэтому после 22 часов трамвай №4 поедет по другому пути, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства Краснодара.

Последние два рейса в 22.09 и 22.27 от остановки "Комсомольский микрорайон" поедут до остановки "улица имени 40 лет Победы", а затем сразу в депо.