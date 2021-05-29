На Сочи обрушится град с грозой и сильными ливнями

Непогода будет царить пару дней

На Сочи обрушится целый комплекс неблагоприятных метеоявлений. Вечером, 29 мая, и до конца суток 30 мая в городе ожидаются сильные ливни с грозой и градом.

- Ветер усилится до 22 метров в секунду на фоне грозового фронта и ливней с градом, - сообщает МЧС. - Есть опасность подъема воды в реках. Такая опасность угрожает территории Мостовского, Лабинского, Курганинского, Отрадненского, Апшеронского, Новокубанского и в реках Адыгеи ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Температура воздуха на курорте все выходные не поднимется выше 17 градусов тепла.