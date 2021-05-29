Власти Сочи отказались закрывать курорт от иногородних автомобилей

Сочи Фото: Евгения ОСТРАЯ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что закрывать город от автомобилей с неместной "пропиской" власти не будут. Напомним, такое решение должны были озвучить к 1 июня. Его аргументировали тем, что с весны курорт встал в гигантских пробках.

Однако законных оснований, чтобы делать это во время курортного сезона, нет, пояснил градоначальник.

- Сегодня несколько очень серьезных и высокопрофессиональных групп изучают этот вопрос. Создана рабочая группа при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, которая математически производит моделирование территории. Мы понимаем, что большинство дорог создавалось в советское время под ту загрузку, - сказал Алексей Копайгородский.

Для решения проблем с пробками городские власти приняли решение впускать в город грузовики только до пяти часов утра.