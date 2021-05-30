Погода в Краснодаре на 30 мая 2021 года: на город обрушатся дожди, грозы и холода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успело на Кубань прийти лето, как уже вернулась весна. С пятницы столбики термометров в краевом центре рванули вниз. За сутки перепад температур составил около 10 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 30 мая 2021 года.

- Ожидается похолодание. Максимальная температура воздуха составит 21 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Также в городе ожидается усиление ветра до 18 м/с.