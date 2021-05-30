Фото: КП - Кубань

Участники полумарафона «ЗаБег.РФ» в Краснодаре установят мировой рекорд. Вместе с ними одновременно на старт выйдут участники в 83 городах России.

Уже известно, что забег станет самым массовым в мире. Только в краевом центре выйдут на старт 2500 человек.

На выбор участникам предложено четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21 километр. Из-за забега в Краснодаре перекроют движение в центре города.

- В это время для автотранспорта будет ограничен проезд и пересечение для автотранспорта улицы Красной с прилегающих к ней улиц, а также на участке от улицы Пушкина до улицы Калинина/Кузнечная, - информирует УМВД России по Краснодарскому краю.

Ограничения снимут в 14:00 в воскресенье, 30 мая, после завершения забега.