Погода в Сочи на 30 мая 2021 года: на курорте похолодает, а дождь прекратится ближе к ночи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эта весна надолго останется в памяти жителей курорта. Температурные качели уже несколько месяцев не оставляют в покое местных жителей. За день перепад температур составляет около 15 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Сочи на 30 мая 2021 года.

- Если днем в городе будет облачно, то вечером на курорте зарядит мощный ливень, – говорят синоптики. – Температура воздуха на курорте упадет до плюс 17 градусов.