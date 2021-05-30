Температура воды в Черном море 30 мая 2021: грозы и ураганный ветер никак не сказались на потеплении Фото: Виталий КАРНАУХ

Практически месяц назад – 1 июня – на Кубани стартовал туристический сезон. Тысячи туристов со всей России рванули на побережье Черного моря. Только плавки и купальники людям пришлось отложить в отелях. Из-за аномально холодной весны морская гладь на побережье еще не прогрелась.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 30 мая 2021

Комфортнее всего купаться сейчас в Геленджике. Здесь температура морской глади составляет 20 градусов. Немного холоднее вода в Туапсе (+19), Анапе и Новороссийске (в обоих городах – +18). Совсем не прогрелась морская гладь в Сочи (+17). Это самый низкий показатель на побережье Черного моря.

Отметим, что самая комфортная температура для купания в море – плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.