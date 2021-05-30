Жители Краснодара остались без света из-за горевшей электроподстанции

В Краснодаре горела электроподстанция Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Краснодаре горела электроподстанция на улице Покрышкина. Площадь пожара составила 20 кв.м. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в девять утра в воскресенье, 30 мая.

- Спустя семь минут после приезда первого подразделения пожар был локализован, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще десять минут у пожарных ушло на полную ликвидацию последствий пожара. Из-за возгорания жители ближайших многоквартирных домов в районе ТЦ «Красная площадь» остались без света. Сейчас электроснабжение уже восстановлено.