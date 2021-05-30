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Общество30 мая 2021 12:51

Жители Краснодара остались без света из-за горевшей электроподстанции

Площадь пожара составила 20 кв.м.
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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В Краснодаре горела электроподстанция

В Краснодаре горела электроподстанция

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Краснодаре горела электроподстанция на улице Покрышкина. Площадь пожара составила 20 кв.м. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в девять утра в воскресенье, 30 мая.

- Спустя семь минут после приезда первого подразделения пожар был локализован, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще десять минут у пожарных ушло на полную ликвидацию последствий пожара. Из-за возгорания жители ближайших многоквартирных домов в районе ТЦ «Красная площадь» остались без света. Сейчас электроснабжение уже восстановлено.