Инвесторы приведут в порядок 11 заброшенных санаториев в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу 11 заброшенных санаториев в Сочи скоро распахнут свои двери. Мэрии Сочи заключила соглашениями с инвесторами, которые восстановят учреждения.

- У нас есть заведения, средства размещения, которые достались нам с советской эпохи, которые сегодня не работают, у нас таких объектов около 26. По 11 из них уже заключены договоры, приобретены добросовестными инвесторами. Они будут улучшать инфраструктуру этих заведений, улучшать и увеличивать номерной фонд, – сказал Копайгородский журналистам.

По данным ТАСС, в ближайшее время возобновят работу базы «Приморская», «Волна» в Хостинском и Лазаревском районах, «Весна», «СССР», «Красмашевский», «Южный берег», «Космос», «Югспорт», «Детство», «Ставрополье».

Отмечается, что открытие санаториев улучшит баланс цен на проживание на курорте. Это станет возможным после того, как инвесторы улучшат инфраструктуру и увеличат номерной фонд.

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