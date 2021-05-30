Рост остался в прошлом: число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 мая 2021 увеличилось на 94

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуация с распространением страшной инфекции на Кубани остается стабильной. Уже несколько месяцев в Краснодарском крае не фиксировалось новых вспышек и очагов.

По последним данным, полученным от оперативного штаба по борьбе с коронавируса, за прошедшие сутки количество заболевших возросло на 94 человека. Возраст заболевших от 1 года до 88 лет.

Сейчас в региональных госпиталях остаются 978 человек с положительным тестом на COVID-19.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 52 человека, еще 3 – на ЭКМО.