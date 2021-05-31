В МЧС предупредили о резком подъеме уровня рек на Кубани 31 мая

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Вода в реках 31 мая может подняться до опасных отметок в трех районах Кубани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- В связи с продвижением паводочной волны ночью 31 мая и до конца суток 1 июня на отдельных участках рек Лаба и Чамлык в Лабинском, Курганинском и Усть-Лабинском районах будут сохраняться подъемы уровней воды местами превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что 31 мая и 1 июня прогнозируется возникновение ЧС происшествий связанных подъемами уровней рек. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «01» или «101» - с мобильных телефонов.

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