Ушаковка стала партнером крупнейшей судоходной компании России

Фото пресс-службы университета

27 мая государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшей судоходной компанией России ПАО «Совкомфлот». Она является мировым лидером в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

Сотрудничеству вуза и мирового судоходного гиганта уже много лет. Курсанты приходят практику на судах компании, а выпускники трудоустраиваются. Теперь ученые университета будут проводить разработки, представляющие интересы «Совкомфлота».

Фото пресс-службы университета

- Для нас наиболее значимым является то, что самая мощная морская компания будет поддерживать нас при создании образовательных программ. Сегодня, по факту, проекты «Совкомфлота» являются самыми инновационным в стране - это и суда на новых видах топлива, и использование искусственного интеллекта, систем связанных с поддержкой принятия решений. Если появится в РФ безэкипажное судовождение, я имею в виду в промышленных, индустриальных масштабах, то оно появится в «Совкомфлоте». Так как мы в России отвечает за безэкипажное судовождение, то нам очень приятно, что мы так плотно сотрудничаем, - сказал ректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова, доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев.

Стоит отметить, что ежегодно на суда «Совкомфлота» направляется более 120 курсантов для прохождения практики, реализуется более 5000 человеко-подготовок в год для офицеров и рядового состава. На сегодняшний около 3500 выпускников вуза трудоустроены на суда группы «Совкомфлота» через кадровый офис в Новороссийске, из них более 1500 - этокомандный состав.

- Подписанное соглашение о партнерстве свидетельствует, что темпы сотрудничества будут только расти, - отметили в Ушаковке, заверив, что обе стороны в этом заинтересованы.