Погода в Краснодаре на 31 мая 2021 года: ураганный ветер и жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погодные качели вернулись на Кубань. Уже несколько дней подряд перепад температур в регионе составляет около 20 градусов, а ливни, грозы и молнии сменяются аномальной жарой и ураганным ветром.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 31 мая 2021 года.

- Ожидается потепление, максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Также в городе ожидается усиление ветра до 14 м/с.