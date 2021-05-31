Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 8:35

Погода в Краснодаре на 31 мая 2021 года: ураганный ветер и жара

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Краснодаре на 31 мая 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода в Краснодаре на 31 мая 2021 года: ураганный ветер и жара

Погода в Краснодаре на 31 мая 2021 года: ураганный ветер и жара

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погодные качели вернулись на Кубань. Уже несколько дней подряд перепад температур в регионе составляет около 20 градусов, а ливни, грозы и молнии сменяются аномальной жарой и ураганным ветром.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 31 мая 2021 года.

- Ожидается потепление, максимальная температура воздуха днем составит 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Также в городе ожидается усиление ветра до 14 м/с.