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Общество31 мая 2021 9:19

В мэрии Краснодара объяснили, почему на ремонтируемых дорогах периодически нет техники и рабочих

О простое при реконструкции дорожных участках рассказали на планерке
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: gubernskiy24

Фото: gubernskiy24

Жители Краснодара в соцсетях обращают внимание, что дороги в городе перекрыли, но работы на участках не проводятся, в том числе и на улице Черкасской в Восточно-Кругликовском микрорайоне. На вопрос о простоях главе города Евгению Первышову ответили, что это технические моменты.

- На всех объектах работы по инжинерным коммуникациям. Бывают дни, когда мы там не работаем, решаем вопросы, связанные с теплосетями, газом, электрикой. В ежедневном формате требуются корректировки в проектной документации, - доложили на совещании.

Мэр города попросил включать в график объездов строительство дорог, держать ситуацию на контроле и не допустить срывов сроков сдачи объектов.