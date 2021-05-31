Долги за электроэнергию перед «ТНС энерго Кубань» с начала года выросли на 147,6 млн руб

Фото: ТНС энерго Кубань

С начала года задолженность населения Краснодарского края и Республики Адыгея перед «ТНС энерго Кубань выросла на 147,6 млн руб. Компания отмечает крайне низкую платёжную дисциплину.

«ТНС энерго Кубань» настоятельно просит клиентов соблюдать условия договоров: оплачивать счета за электроэнергию полностью и своевременно. Не допускать накопления задолженностей, приостановления или ограничения подачи электроэнергии.

Добросовестным отношением к исполнению своих обязательств вы помогаете нам осуществлять бесперебойную и надежную поставку электрической энергии на территории регионов. Из поступающих платежей финансируется приобретение электрической энергии на оптовом рынке, оплата услуг сетевых и инфраструктурных компаний, осуществляется поддержка работы всех сервисов обслуживания клиентов.

Для удобства клиентов предусмотрено несколько способов оплаты:

- банковской картой в «Личном кабинете потребителя»; - в режиме онлайн на главной странице компании;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» для iOS или Android; - в кассах ЕИРЦ Краснодарского края; - через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»; - в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань»; - в АО «Почта России».